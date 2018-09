München (SID) - Ligapräsident Reinhard Rauball und DFL-Geschäftsführer Christian Seifert werden Bayern München am Samstag nach dem Bundesligaspiel gegen Hannover 96 die Schale für die 26. deutsche Meisterschaft überreichen. Der Vereinsname des erfolgreichen Titelverteidigers ist zum Zeitpunkt der Übergabe schon in die elf Kilogramm schwere und mit 50.000 Euro versicherte Meisterschale eingraviert.

Der FC Bayern hatte sich den historischen vierten Titel in Serie bereits am vergangenen Samstag durch ein 2:1 beim FC Ingolstadt gesichert. Für Sonntag haben die Bayern die obligatorische Feier-Zeremonie auf dem Rathausbalkon am Marienplatz geplant.

Die erste Meisterschaft hatten die Bayern bereits 1932 gefeiert, ihre 26. ist zugleich die 25. seit Gründung der Bundesliga (1963). Deshalb wird der deutsche Branchenführer in der kommenden Spielzeit (2016/17) einen besonderen Aufnäher auf dem Trikotärmel tragen, der dieses Jubiläum mit dem Schriftzug "Bundesliga 25 Meisterschaften" symbolisiert.