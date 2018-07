Berlin (SID) - Gernot Rohr ist im Auswärtigen Amt in Berlin als "Deutscher Fußball Botschafter" ausgezeichnet worden. Der 62-Jährige, der den Großteil seiner Spieler- und Trainerkarriere in Frankreich verbracht hat, erhielt den Preis aus den Händen der Außenminister Deutschlands und Frankreichs, Frank-Walter Steinmeier und Jean-Marc Ayrault. "Ich lebe als Deutscher in Frankreich und fühle mich als Europäer. Der Award macht mich stolz", sagte Rohr.

Ebenfalls für ihr sportliches und gesellschaftliches Engagement im Ausland wurden der ehemalige Weltklasseverteidiger Karl-Heinz Schnellinger (Ehrenpreis) und Nationalspieler Emre Can (Publikumpreis) geehrt. Als Laudatoren traten der frühere EM-Torschützenkönig Dieter Müller, DFB-Ehrenspielführer Uwe Seeler und Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle, auf.

Die Initiative "Deutsche Fußball Botschafter" würdigt mit dem Preis seit 2013 deutsche Trainer und Spieler, die durch ihr Auftreten im Ausland zum positiven Image von Deutschland in der Welt beitragen. Die Preisträger 2015 waren Jürgen Klinsmann (Hauptpreis), Thomas Hitzlsperger (Ehrenpreis) und Mesut Özil (Publikumspreis).