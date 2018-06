London (SID) - Der englische Fußball-Nationalspieler Danny Welbeck wird die Europameisterschaft in Frankreich aufgrund einer Knieverletzung verpassen. Wie sein Verein FC Arsenal am Mittwoch bestätigte, wird der 25 Jahre alte Stürmer operiert und danach etwa neun Monate ausfallen. Welbeck hatte beim 2:2 bei Manchester City am Sonntag einen Knorpelschaden im rechten Knie erlitten.

Erst im Februar war Welbeck nach zehnmonatiger Pause wegen einer Verletzung am linken Knie zurückgekehrt und hatte mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.