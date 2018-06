Hamburg (SID) - Neu-Bundestrainer Michael Biegler verzichtet bei seinem ersten Lehrgang mit den deutschen Handball-Frauen überraschend auf Top-Torjägerin Susann Müller. Der Rheinländer berief die Rückraumspielerin der SG BBM Bietigheim nicht in seinen 26 Spielerinnen umfassenden Kader und setzte sie für die Vorbereitungsmaßnahme in Stuttgart nur auf die Reserveliste.

In der Schwabenmetropole bereitet sich die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ab dem 26. Mai auf die letzten beiden Spiele in der EM-Qualifikation gegen die Schweiz (1. Juni/19 Uhr in St. Gallen) und Island (5. Juni/17 Uhr in Stuttgart) vor.

"Priorität hat die erfolgreiche EM-Qualifikation, denn wir brauchen mit Blick auf die Heim-WM 2017 genau solche Spiele auf Top-Niveau, wie wir sie in Schweden bekommen werden", sagte Biegler, der am 2. April die Nachfolge des entlassenen Jakob Vestergaard angetreten hatte. Die direkte Vorbereitung auf die Quali-Spiele beginnt am 29. Mai, Biegler wird den Kader dann auf 18 Spielerinnen reduzieren.

Um bei der Europameisterschaft in Schweden (4. bis 18. Dezember) dabei zu sein, muss die deutsche Mannschaft auf der letzten Etappe der Qualifikation punkten. Zurzeit liegt die DHB-Auswahl mit 4:4-Punkten auf dem zweiten Platz der Gruppe 7 hinter Frankreich (8:0-Zähler) und vor Island und der Schweiz (jeweils 2:6). Für die EM qualifizieren sich die jeweils besten beiden Teams der sieben Gruppen sowie der beste Gruppendritte.

Mit dem bevorstehenden Lehrgang will sich Biegler "aber auch einen weiteren Überblick verschaffen und den Kader mit Blick auf 2017 sehr breit aufstellen". Derzeit haben der Bundestrainer und Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld knapp 40 Spielerinnen im Blick, im aktuellen Aufgebot stehen deshalb auch neue Spielerinnen wie die Linksaußen Maria Kiedrowski und Nina Schilk, Spielmacherin Alina Grijseels, Linkshänderin Alicia Stolle, die Kreisläuferinnen Jenny Karolius und Annika Ingenpaß sowie die 18-jährige Rückraumlinke Emily Bölk.