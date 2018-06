Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel lehnt einen Abbruch der TTIP-Verhandlungen zwischen Europa und den USA ab. Man dürfe nicht immer nur sagen, was man nicht wolle, sondern auch dafür kämpfen, was in das Handelsabkommen an Inhalten hineinkomme. Er habe keine Angst vor Verhandlungen, sagte Gabriel im Bundestag. Der Vizekanzler machte aber deutlich, dass die Bundesregierung keinesfalls jene US-Forderungen mittragen werde, die in den von Greenpeace enthüllten geheimen TTIP-Papieren öffentlich bekannt wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.