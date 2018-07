Bagdad (AFP) Bei zwei weiteren Anschlägen in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Mittwoch mindestens zehn Menschen getötet worden. Die beiden Autobomben explodierten nach Angaben der Polizei am Nachmittag in dem schiitischen Bezirk Kadhimija, der bereits in der Vergangenheit mehrfach angegriffen worden war, sowie in dem Viertel Dschamea. Dort leben sowohl viele Schiiten als auch Sunniten.

