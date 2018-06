Berlin (dpa) - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat die Einigung der Koalition zum Schutz der Arbeitnehmer als historischen Schritt begrüßt.

"Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt eine gesetzliche Regelung, die ganz eindeutig die Rechte der Leiharbeitnehmer stärkt. Wir haben zum ersten Mal überhaupt Regeln, damit Werkverträge nicht missbraucht werden", sagte sie im ARD-Morgenmagazin.

Nach monatelangem Streit hatten sich Union und SPD am Dienstagabend bei einem Spitzentreffen in Berlin auf einen Gesetzentwurf gegen den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen geeinigt. Verabredet seien gleicher Lohn für gleiche Arbeit ohne Schlupflöcher, hieß es. Eine Dauerentleihung von Zeitarbeitnehmern gebe es künftig nicht mehr.

"Man kann sich natürlich immer mehr wünschen, wir haben das so verabredet in der Koalition, und deswegen bin ich dankbar, dass das geklappt hat", sagte Nahles. "Dass wir hier an diesem Punkt geschafft haben, dass Leiharbeiter verbriefte Rechte haben, die sie einklagen können, sehe ich als großen Fortschritt."

