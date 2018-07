Luxemburg (AFP) Das Urteil im Prozess um die Enthüllungen im LuxLeaks-Skandal wird am 29. Juni verkündet. Das teilte der Luxemburger Richter Marc Thill am Mittwoch mit. Vor Gericht verantworten müssen sich seit 26. April zwei ehemalige Mitarbeiter der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) und ein Journalist, die hinter den Enthüllungen zu dubiosen Steuerpraktiken multinationaler Konzerne in Luxemburg stehen.

