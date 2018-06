Erster WM-Sieg für deutsches Eishockey-Team - 5:1 gegen Slowakei

St. Petersburg (dpa) - Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat bei der Weltmeisterschaft in Russland im dritten Spiel den ersten Sieg geholt. Gegen die Slowakei gewann die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm am Dienstag in St. Petersburg 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) und hat damit gute Chancen auf die erste Viertelfinal-Teilnahme seit 2011. Patrick Hager (25. Minute), Philip Gogulla (29.), Patrick Reimer (35.), Brooks Macek (44.) und Dominik Kahun (55.) schossen Deutschland zum höchsten WM-Erfolg gegen die Slowaken. Peter Cehlarik (9.) hatte den WM-Finalisten von 2012 in Führung gebracht.

Entscheidung über WM-Aufstockung auf 40 Teams bis Oktober

Mexiko-Stadt (dpa) - Eine Entscheidung über die umstrittene Aufstockung der Zahl der WM-Teilnehmer soll bereits bis Oktober fallen. Das neue FIFA-Council beschloss bei seiner Sitzung am Dienstag in Mexiko-Stadt, beim kommenden Zusammentreffen des Gremiums am 13. und 14. Oktober in Zürich die Rahmenbedingungen für die Fußball-WM 2026 festzulegen. Das bestätigte das deutsche Council-Mitglied Wolfgang Niersbach nach der Sitzung. FIFA-Chef Gianni Infantino ist für eine Aufstockung auf 40 Mannschaften.

Brite Mark Clattenburg pfeift Champions-League-Endspiel

Nyon (dpa) - Der englische Schiedsrichter Mark Clattenburg leitet das Endspiel der Champions League zwischen Real und Atlético Madrid am 28. Mai in Mailand. Das gab die UEFA am Dienstag im schweizerischen Nyon bekannt. Der 41-Jährige hatte unter anderen das erste Halbfinale zwischen Atlético und dem FC Bayern München gepfiffen. Das Finale der Europa League zwischen dem FC Liverpool und dem FC Sevilla am 18. Mai in Basel leitet der Schwede Jonas Eriksson.

Bayerns Badstuber nach Verletzung mit erstem Lauftraining auf Rasen

München (dpa) - Holger Badstuber hat knapp drei Monate nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung erstmals wieder eine Laufeinheit auf dem Trainingsplatz des FC Bayern absolviert. Der Nationalspieler drehte am Dienstag einige Runden an den Säbener Straße, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte. Der 27-Jährige erlitt im Februar eine Fraktur im linken Sprunggelenk und wurde operiert.

Kittel verliert Rosa Trikot an Dumoulin - Ulissi gewinnt Etappe

Praia a Mare (dpa) - Marcel Kittel hat einen Tag vor seinem 28. Geburtstag das Rosa Trikot beim 99. Giro d'Italia wieder verloren. Der deutsche Topsprinter erreichte am Dienstag auf der vierten Etappe mit einem Rückstand von 8:10 Minuten auf Tagessieger Diego Ulissi das Ziel. Er wurde an der Spitze der Gesamtwertung von Tom Dumoulin abgelöst. Der Niederländer vom deutschen Giant-Alpecin-Team erreichte auf dem 200 Kilometer langen Teilstück von Catanzaro nach Praia a Mare als Zweiter hinter Ulissi das Ziel. Dumoulin liegt nun 20 Sekunden vor dem Luxemburger Bob Jungels und Ulissi.

Stephen Curry erneut wertvollster Spieler der NBA-Vorrunde

New York (dpa) - Stephen Curry ist erneut zum wertvollsten Spieler (MVP) der Vorrunde in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gewählt worden. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, setzte sich der Spielmacher von Meister Golden State Warriors bei der Wahl von Sportjournalisten wie schon im Vorjahr durch. Diesmal sorgte Curry jedoch für ein Novum. Er ist der erste Profi, der bei der seit der Saison 1955/56 durchgeführten Abstimmung alle der 131 Stimmen für Platz eins bekam. Curry setzte sich vor Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) und LeBron James (Cleveland Cavaliers) durch.

Auch Friedsam in Rom raus - Niederlage gegen top-gesetzte Williams

Rom (dpa) - Nach Sabine Lisicki und Julia Görges ist auch Anna-Lena Friedsam beim WTA-Tennisturnier in Rom ausgeschieden. Die 22-Jährige aus Andernach verlor am Dienstagabend ihr Zweitrundenmatch gegen die an Nummer 1 gesetzte US-Amerikanerin Serena Williams mit 4:6, 3:6. Lisicki und Görges waren zuvor schon in der ersten Runde gescheitert. Dagegen erreichte Philipp Kohlschreiber in der Herren-Konkurrenz die zweite Runde und trifft dort auf den Spanier Rafael Nadal.

Überraschende Playoff-Pleite für Bayerns Basketballer in Ludwigsburg

Ludwigsburg (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft einen herben Dämpfer bekommen. Im Viertelfinale unterlagen die Münchner am Dienstagabend überraschend deutlich mit 74:93 (45:49) bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Nach dem Sieg im ersten Duell am Sonntag steht es in der best-of-five-Serie damit 1:1. Für die Riesen war es erst der zweite Heimsieg gegen die Bayern überhaupt. Das dritte Spiel findet am kommenden Samstag wieder in München statt.

WADA prüft neue Doping-Vorwürfe gegen Russland

Montreal (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur prüft jüngste Doping- Vorwürfe gegen Russland, wonach vier Olympiasieger aus dem Gastgeberland der Winterspiele 2014 in Sotschi gedopt gewesen sein sollen. Dies teilte die WADA am Dienstag mit. Der russische Whistleblower Witali Stepanow hatte dies am vergangenen Sonntag in der Sendung "60 Minutes" des US-Fernsehsenders CBS behauptet. Vier russische Olympiasieger sollen demnach verbotene Steroide genommen haben.