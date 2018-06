Kiew (AFP) Eine pro-ukrainische Internetseite hat eine Liste von Journalisten veröffentlicht, die bei den pro-russischen Separatisten im Osten des Landes akkreditiert sind. In einem offenen Brief äußerten sich ukrainische und internationale Journalisten am Mittwoch "zutiefst schockiert". Sie warnten vor den Gefahren, denen die Betroffenen nun ausgesetzt seien.

