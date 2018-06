New York (AFP) In den USA ist ein 24-jähriger Mann zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, weil er sich der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anschließen wollte und auch seinen Bruder bei dem entsprechenden Schritt unterstützte. Alaa Saadeh habe nicht nur die Absicht gehabt, sich dem IS anzuschließen, und die Miliz materiell unterstützt, begründete der Staatsanwalt von New Jersey, Paul Fishman, am Dienstag das Hafturteil. Er habe auch die Ausreise seines vier Jahre jüngeren Bruders Nader aus den USA organisiert, der sich im Mai 2015 dem IS habe anschließen wollen.

