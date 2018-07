New York (AFP) Im US-Bundesstaat Massachusetts hat ein Mann am Dienstag vier Menschen mit einem Messer angegriffen, zwei seiner Opfer starben. Wie die Polizei in Taunton südlich von Boston mitteilte, wurde der Angreifer erschossen. Er hatte zunächst zwei Menschen in einem Haus in Taunton angegriffen, möglicherweise sei er dort zuvor in einen Autounfall verwickelt gewesen.

