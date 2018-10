Offenbach (dpa) - Heute Nachmittag bleibt es im Norden heiter und trocken, in der Mitte treten einige teils kräftige Gewitter mit Starkregen auf, die später auf das Alpenvorland und die Alpen übergreifen und eine erneute Intensivierung der Dauerniederschläge bewirken.

Bei Sonnenschein sind maximal 19 bis 24 Grad zu erwarten, sonst 12 bis 18 Grad. Meist weht schwacher, im Nordwesten auf Nordwest drehender, teils stark böiger Wind.

In der Nacht zu Sonnabend regnet es im Süden länger anhaltend und schauerartig verstärkt, anfangs auch noch gewittrig. Dabei sind in den Staulagen der Alpen erneut ergiebige Niederschlagsmengen zu erwarten. In der Nordhälfte ist es teils wechselnd, teils stärker bewölkt und weitgehend trocken.

Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 5 Grad im höheren Bergland bis 3 Grad. Der Nord bis Nordwestwind weht an der Nordsee und im höheren Bergland in Böen stark bis stürmisch.

Deutscher Wetterdienst