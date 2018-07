Berlin (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft um NBA-Profi Dennis Schröder beginnt die Vorbereitung auf die EM-Qualifikation am 21. Juli in Dirk Nowitzkis Heimatstadt Würzburg. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag mitteilte, trifft sich das Team von Bundestrainer Chris Fleming zum Auftaktlehrgang bis zum 25. Juli in Franken. Insgesamt bestreitet die DBB-Auswahl in diesem Sommer 15 offizielle und zwei inoffizielle Länderspiele.

Nach der verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro im August wird Superstar Dirk Nowitzki in diesem Jahr nicht mehr dabei sein. Der 37-Jährige war nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der EM 2015 mit der Gruppenphase in Berlin im Frühjahr zurückgetreten.

Ohne Nowitzki wird es für das Team am 31. August erstmals ernst, wenn gegen Dänemark in Kiel die Qualifikation für die Europameisterschaft 2017 beginnt. Weitere Gegner auf dem Weg zur EuroBasket sind bis Mitte September Österreich und die Niederlande.

Im Vorfeld sind außerdem unter anderem Länderspiele in Finnland, Estland und Portugal geplant. In Deutschland präsentieren sich Schröder und Co. vor der Qualifikation zu weiteren Tests in Würzburg (30. Juli/gegen die Ukraine), Neu-Ulm (19. bis 21. August/Supercup) und Gießen (26. August/Portugal).