Hannover (dpa) - Als Konsequenz aus einer Rangelei nach einem schweren Unfall bringt Niedersachsen morgen eine Gesetzes-Initiative gegen sogenannte Gaffer im Bundesrat ein. In Bremervörde war 2015 ein Auto in eine Eisdiele gekracht, ein zweijähriger Junge und ein 65 Jahre alter Mann starben. Bei den Rettungsarbeiten gab es Handgreiflichkeiten mit Gaffern. Für die Polizei sei das Phänomen ein Riesenproblem, hieß es von Niedersachsens Polizeigewerkschaft GdP. Das Behindern von Rettungskräften, das Aufnehmen von Fotos und Videos von Unfallopfern will Niedersachsen künftig unter Strafe stellen.

