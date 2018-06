Berlin (AFP) Der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann hat sich schockiert über Reaktionen auf sein umstrittenes Gedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geäußert. "Ich war dann doch überrascht, dass die Grenzen der Freiheit nicht so großzügig und weit ausgelegt werden, wie ich das bislang immer gedacht habe", sagte Böhmermann vor seinem TV-Comeback am Donnerstagabend in einem ZDF-Interview.

