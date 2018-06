Berlin (AFP) Die gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr mehr Patientenbeschwerden über mögliche Behandlungsfehler registriert. 2015 wurden 14.828 solcher Vorwürfe geprüft - im Jahr davor waren es noch 14.663, wie der Medizinische Dienst des Kassen-Spitzenverbands (MDS) am Donnerstag in Berlin mitteilte. 4064 mal und damit in jedem vierten Fall bestätigten die Gutachter den Verdacht der Patienten. 2014 wurden 3796 Behandlungsfehler bestätigt.

