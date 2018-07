Düsseldorf (AFP) In einem breit angelegten Pilotprojekt will die nordrhein-westfälische Polizei den Einsatz von Körperkameras erproben. "Wir wollen im Alltag herausfinden, ob Bodycams wirklich die Übergriffe auf Beamte reduzieren können", erklärte Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) am Donnerstag in Düsseldorf. Geklärt werden solle, ob die an der Uniform installierten Minikameras tatsächlich eine deeskalierende Wirkung auf Straftäter besäßen.

