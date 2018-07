New York (AFP) Spekulationen über eine angeblich erwogene Übernahme von Monsanto durch die Chemie- und Pharmakonzerne Bayer oder BASF haben am Donnerstag den Aktienkurs des US-Agrochemiekonzerns in die Höhe getrieben. Die Monsanto-Aktie legte am Morgen (Ortszeit) in New York um rund 17,7 Prozent auf 106,30 Dollar (93,14 Euro) zu.

