Bordeaux (SID) - Der französische Fußball-Nationalspieler Mathieu Debuchy bangt um seine Teilnahme an der Heim-EM (10. Juni bis 10. Juli). Der vom FC Arsenal an Girondins Bordeaux ausgeliehene Abwehrspieler zog sich im Spiel gegen Meister Paris St. Germain (1:1) am Mittwoch nach Vereinsangaben eine Oberschenkelverletzung zu und muss mehrere Wochen pausieren.

Der 30-jährige Debuchy war mit einer ähnlichen Verletzung im Februar sieben Wochen ausgefallen. Nationaltrainer Didier Deschamps will am Donnerstagabend seinen vorläufigen Kader veröffentlichen. Frankreich bestreitet am 10. Juni gegen Rumänien das EM-Eröffnungsspiel. Weitere Vorrundengegner sind die Schweiz und Albanien.