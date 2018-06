Sinsheim (SID) - Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim fordert trotz des bereits feststehenden Klassenerhalts einen Sieg seiner Mannschaft zum Abschluss gegen Schalke 04. "Wir sind schon etwas entspannter, gegen Schalke wird die Spannung aber wieder hoch sein. Wir wollen immer gewinnen", sagte der Coach vor dem letzten Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena.

Für Nagelsmann ist der Verbleib in der Eliteklasse kein Zufall. "Der Klassenerhalt ist kein Wunder. Wir haben hart gearbeitet", sagte der 28-Jährige, der um den Einsatz des angeschlagenen Abwehrchefs Niklas Süle bangen muss: "Ich habe realisiert, dass wir auch in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga spielen. Ich freue mich darauf."