Berlin (dpa) - Immer mehr Patienten wenden sich wegen eines Verdachts auf Behandlungsfehler an ihre Krankenkasse. So begutachteten die Medizinischen Dienste der Kassen im vergangenen Jahr 14 828 Behandlungsfehler-Vorwürfe. In fast jedem vierten Fall bestätigten die Gutachter den Verdacht der Patienten. Das geht aus der in Berlin veröffentlichten MDK-Jahresstatistik hervorgeht. Fast jeder dritte Vorwurf betraf die Orthopädie und die Unfallchirurgie. Gut jeder zweite Fehler wurde verursacht, indem eine notwendige medizinische Maßnahme entweder gar nicht oder zu spät durchgeführt wurde.

