Rom (AFP) Die italienische Küstenwache hat vor der Küste Siziliens mehr als 800 Flüchtlinge aufgegriffen. Ein Aufklärungsflugzeug der Küstenwache sichtete am Donnerstag vor der Südostküste der Insel zwei Boote in Seenot, wie die Küstenwache und das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mitteilten. Von dem ersten Boot wurden demnach 515 Menschen gerettet, von dem zweiten rund 300. Genauere Zahlen sollen vorliegen, wenn die Flüchtlinge im sizilianischen Augusta an Land gegangen sind.

