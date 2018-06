Mutsamudu (AFP) Aus der Präsidentschaftswahl auf den Komoren ist der ehemalige Putschist Azali Assoumani als Sieger hervorgegangen. Das gab die Wahlkommission am Donnerstag in einem vorläufigen Ergebnis bekannt. Die zweite Runde der Wahl im April war auf der Insel Anjouan von Gewalt und Zwischenfällen in einigen Wahllokalen überschattet worden. Das Verfassungsgericht hatte daraufhin eine Wiederholung der Wahl in 13 Wahlbüros angeordnet.

