Windsor (dpa) - Vier Tage lang wird die britische Königin Elizabeth II. in Windsor mit einem allabendlichen Reiterspektakel gefeiert. Mit einer ersten Show hat das Fest zu ihrem 90. Geburtstag am Abend begonnen. Etwa 5500 Zuschauer waren beim Auftakt in einer extra aufgestellten Arena auf dem Gelände von Schloss Windsor dabei. Wichtige Ereignisse aus dem Leben der Queen werden in der Show durch Choreographien mit Reitern, Tänzern und Musikern dargestellt. Elizabeth II. wird erst am Sonntag erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.