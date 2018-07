Köln (dpa) - Moderator Jan Böhmermann hat in der ersten Sendung nach seiner Fernsehpause den Wirbel um sein Erdogan-Gedicht nur am Rande thematisiert. In der neuen Folge "Neo Magazin Royale" stand eine angebliche satirische Aktion gegen RTL im Mittelpunkt. Böhmermann behauptete, einen falschen Kandidaten in die Sendung "Schwiegertochter gesucht" mit Moderatorin Vera Int-Veen eingeschleust zu haben. Bei RTL hieß es am Abend auf dpa-Anfrage: "Wir werden uns die Sendung anschauen und bei Bedarf mit dem Produzenten austauschen." Danach will man das kommentieren.

