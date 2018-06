Stuttgart (dpa) - Der Landtag in Baden-Württemberg will den Grünen-Politiker Winfried Kretschmann am Vormittag zum Ministerpräsidenten der bundesweit ersten grün-schwarzen Landesregierung wählen. Bisher führte der 67-Jährige als Ministerpräsident eine Koalition aus Grünen und SPD. Neuer Juniorpartner ist nun die CDU. Kretschmanns Wahl gilt als sicher. Die Frage ist, wie viele Stimmen der 67-Jährige erhält. Vize-Ministerpräsident und Innenminister soll Thomas Strobl werden.

