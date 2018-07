London (SID) - Synchronschwimmerin Marlene Bojer hat bei der EM in London auch in der Technischen Kür den zwölften Platz belegt. Die Münchnerin, die das Solo-Finale in der Freien Kür auf demselben Rang abgeschlossen hatte, kam im Schwimmstadion der Olympischen Spiele 2012 auf 75,6986 Punkte. Gold ging erwartungsgemäß an die russische Weltmeisterin Swetlana Romaschina vor Anna Woloschyna (Ukraine) und Linda Cerruti (Italien).

In der Kombination belegte das Team des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) mit 76.1000 Zählern den neunten Rang. Gold gewann Weltmeister Russland vor Titelverteidiger Ukraine und Italien.