Köln (SID) - Nach zwei Niederlagen und dem starken Auftritt beim 5:1-Sieg gegen die Slowakei trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in Russland auf den dreimaligen Titelträger Kanada. Die Nordamerikaner haben bisher alle drei Spiele gewonnen und kommen dabei auf den Torverhältnis von 20:2. Im Kampf um das Viertelfinale wäre alles andere als eine Pleite für das Team von Bundestrainer Marco Sturm ein Erfolg. Die Partie beginnt um 19.15 Uhr.

Das deutsche Turmspringer-Duo Sascha Klein und Patrick Hausding greift bei der Schwimm-Europameisterschaft in London nach der neunten EM-Goldmedaille nacheinander. Beim Wettkampf vom Turm sind die Olympiazweiten von 2008 favorisiert, haben jedoch nur wenig gemeinsam trainiert und stehen einer starken russischen Konkurrenz gegenüber. Das Finale beginnt um 20.30 Uhr.

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer will bei der Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida ein Erfolgserlebnis feiern. Bei dem mit 10,5 Millionen Dollar dotierten Turnier hofft er auf eine gute Platzierung im Zuge der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Schon 2014 konnte Kaymer das Turnier gewinnen und spielte die beste Saison seiner Karriere. Weitere deutsche Starter sind Altmeister Bernhard Langer und Alex Cejka.