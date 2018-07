Istanbul (AFP) In Istanbul sind am Donnerstag laut Fernsehberichten in der Nähe einer Kaserne der türkischen Armee mindestens fünf Menschen durch eine Explosion verletzt worden. Wie die Sender NTV und CNN-Türk berichteten, ereignete sich die Explosion im Stadtviertel Sancaktepe im asiatischen Teil der Millionen-Metropole. Unter den Verletzten war demnach eine Frau.

