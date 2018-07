Los Angeles (AFP) US-Schauspieler Johnny Depp hat ein neues Filmprojekt: Der Star aus "Fluch der Karibik" spielt in einem an die Affäre um den früheren IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn (DSK) angelehnten Film. Die Idee von "The Libertine (Der Wüstling)" basiere "locker auf der DSK-Affäre", sagte eine Sprecherin von Regisseur Brett Ratner der Nachrichtenagentur AFP. An der Seite von Depp spielt Marion Cotillard - in welcher Rolle, ist noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.