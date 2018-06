Washington (AFP) Ein Raumtransporter des privaten US-Unternehmens SpaceX ist unbeschadet zur Erde zurückgekehrt. Die unbemannte Kapsel "Dragon" klatschte nach dem Rückflug von der Internationalen Raumstation (ISS) am Mittwoch in den Pazifik, wie das Unternehmen im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. An Bord befanden sich 1678 Kilo Ausrüstung und wissenschaftliche Proben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.