Las Vegas (dpa) - Die Firma Hyperloop One hat den Antrieb für ihr geplantes futuristisches Rohrtransport-System getestet. Dabei wurde eine Art übergroßer Schlitten auf Gleisen binnen einer Sekunde auf eine Geschwindigkeit von 100 Meilen pro Stunde (gut 160 Km/h) beschleunigt.

Er wurde danach in der Wüste in der Nähe von Las Vegas von einem Sandhaufen gestoppt, weil das Bremssystem noch nicht fertig ist. Hyperloop One, eines von mehreren Unternehmen, die das System entwickeln, veröffentlichte in der Nacht zum Donnerstag ein Video des Tests.

Das von Milliardär Elon Musk vorgeschlagene Transportsystem erinnert an eine überdimensionale Rohrpost, mit der Menschen und Lasten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1200 Kilometern pro Stunde befördert werden sollen. Das soll unter anderem durch die aerodynamische Form der Wagen und den niedrigen Luftdruck möglich werden. Etwa zum Jahr 2020 soll das System fertig sein. Im Gespräch ist von Anfang an eine Strecke zwischen San Francisco und Los Angeles.

Die rivalisierende Firma Hyperloop Transportation Technologies prüft in Europa eine Verbindung zwischen Wien und Bratislava. Skeptiker zweifeln nach wie vor an einem wirtschaftlichen Betrieb.

