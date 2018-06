Dhaka (AFP) Bei heftigen Stürmen in Bangladesch sind mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am schlimmsten wurde der Nordwesten des Landes getroffen, dort starben mindestens 19 Menschen, viele davon durch Blitzeinschläge. Auch in der Hauptstadt Dhaka starben zwei Studenten, die beim Fußball vom Blitz getroffen wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.