Peking (AFP) Ein Opfer eines Justizirrtums in China erhält nach mehr als 20 Jahren im Gefängnis einem Medienbericht zufolge eine Millionenentschädigung. Ein Gericht in der Provinz Hainan habe dem heute etwa 50 Jahre alten Mann mehr als 2,75 Millionen Yuan (rund 370.000 Euro) zugesprochen, meldete der staatliche Fernsehsender China Central Television am Freitag. Begründet wurde dies mit dem Verlust der persönlichen Freiheit und psychischem Leid.

