Proschim (AFP) Braunkohlegegner haben am Freitag in der Lausitz eine großangelegte Protestaktion begonnen. Mehr als 2000 Teilnehmer hätten den Tagebau Welzow-Süd besetzt und damit stillgelegt, teilte das Aktionsbündnis Ende Gelände am Freitag mit. Die Aktion werde am Pfingstwochenende fortgesetzt. "Jede weitere Tonne Kohle, die aus dem Boden geholt wird, ist eine Tonne zu viel", erklärte das Bündnis den Protest.

