Hamburg (AFP) In einer Hamburger Wohnung haben Polizisten einen Koffer mit einer Frauenleiche entdeckt. Zugleich nahmen die Ermittler in der Wohnung einen 50-jährigen Tatverdächtigen fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann steht demnach im Verdacht, seine 49-jährige Mitbewohnerin getötet zu haben.

