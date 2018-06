Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will sich in den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP nicht unter Druck setzen lassen. Sie arbeite "so hart wie möglich" daran, noch in diesem Jahr eine Vereinbarung mit den USA zu erzielen, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Freitag in Brüssel. "Aber es muss ein gutes Abkommen werden. Deshalb ist Inhalt wichtiger als Geschwindigkeit."

