Berlin (AFP) Die Beschäftigten des Industriekonzerns Siemens können sich seit einigen Wochen aussuchen, ob sie ihren Festnetzanschluss behalten oder nur noch per Firmenhandy telefonieren wollen. Das Projekt "One Phone" sei bereits in Deutschland, den USA und Großbritannien gestartet, weitere Länder sollen folgen, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag sagte. Siemens trage damit dem "geänderten Nutzungsverhalten" Rechnung. Natürlich spart der Konzern auch Kosten - doch niemand werde gezwungen, auf den Festnetzanschluss zu verzichten, betonte der Sprecher.

