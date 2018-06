Bonn (AFP) Deutlich mehr Kunden haben sich im vergangenen Jahr über Probleme mit Brief- und Paketdiensten beschwert als 2014. Bei der Bundesnetzagentur gingen dazu mehr als 3300 Beschwerden und Anfragen ein, nach knapp 2000 im Vorjahr, wie die Behörde am Freitag in Bonn bekanntgab. Beklagt wurden demnach etwa Zustellprobleme, der Verlust von Briefen und Schwierigkeiten durch den mehrwöchigen Streik bei der Deutschen Post.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.