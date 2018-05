Berlin (AFP) In Deutschland ist erstmals eine Übertragung des gefährlichen Zika-Virus auf sexuellem Weg aktenkundig geworden. Das erklärte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag in Berlin. Ein Patient, der sich in Puerto Rico mit dem Erreger angesteckt und nach seiner Rückkehr entsprechende Krankheitssymptome entwickelt habe, habe seine Partnerin bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr angesteckt. Andere Übertragungswege schieden aus.

