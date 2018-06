Kiel (SID) - Fußball-Drittligist Holstein Kiel hat Dominic Peitz vom Karlsruher SC verpflichtet. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Norddeutschen einen Vertrag über drei Jahre. Dies verkündeten die Kieler am Freitag. Peitz kommt mit der Erfahrung von 174 Zweitliga-Einsätzen an die Ostsee, in der aktuellen Saison stand er 22 mal für Karlsruhe auf dem Feld.

"Wir versprechen uns in sportlicher Hinsicht viel von ihm, aber Dominic ist für die Mannschaft auch außerhalb des Platzes ein Gewinn", sagte Holstein-Trainer Karsten Neitzel.