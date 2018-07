Frankfurt/Main (SID) - Der frühere Nationalspieler Fredi Bobic hält sich im Poker um ein mögliches Engagement als Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt weiter bedeckt. "Es gibt keine Hochrechnungen von mir, wir sind ja nicht in der Politik", sagte der 44-Jährige am Rande eines Sponsorentermins von Turkish Airlines. Dies sei "kein Taktieren. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werde ich das tun."

Bobic wird als Nachfolger des scheidenden Vorstandschefs Heribert Bruchhagen gehandelt, den er als "Legende" und Person bezeichnete, "die sicherlich fehlen wird". Immerhin bestätigte der frühere Stürmer, dass es mit den Frankfurter Verantwortlichen "einige Gespräche gegeben" habe und man "auf einem guten Weg" sei.

Während der Klassenerhalt der Hessen in letzter Minute für Bobic "schon eine Story" wäre, traut er seinem ehemaligen Verein VfB Stuttgart die Rettung nicht mehr zu. "Es wird sehr schwierig, am letzten Spieltag nochmal hochzukommen", sagte Bobic, der die Schuld offenbar bei den Machern sieht: "Die Verantwortlichen müssen sich hinterfragen und analysieren, was in der Zeit nach dem guten Rückrundenstart passiert ist."