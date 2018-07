Mexiko-Stadt (dpa) - Das Kosovo und Gibraltar sind von den Delegierten des FIFA-Kongresses als Mitglieder 210 und 211 in den Fußball-Weltverband aufgenommen worden. Bei der Vollversammlung in Mexiko-Stadt stimmten 141 FIFA-Mitglieder für den Beitritt des Kosovos. 23 lehnten diesen ab. Widerstand kam besonders aus Serbien, das das Kosovo nicht anerkennt. Der serbische Verband kündigte an, vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS zu ziehen. Mit 172:12-Stimmen fiel das Votum für Gibraltar klarer aus.

