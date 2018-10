Paris (SID) - Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic verlässt nach vier Jahren den französischen Meister Paris St. Germain. Das gab der Schwede am Freitag über die sozialen Netzwerke bekannt. "Morgen wird mein letztes Spiel im Prinzenpark sein. Ich kam als König und gehe als Legende", schrieb er in typischer Manier.

Ibrahimovic war 2012 vom AC Mailand in die französische Hauptstadt gewechselt. Mit Paris, für das er in 121 Ligaspielen 112 Tore erzielte, gewann er vier Meisterschaften hintereinander. Der große Traum vom Triumph in der Champions League blieb Ibrahimovic jedoch auch bei dem mit Scheich-Millionen gepäppelten Klub verwehrt.

Als wahrscheinlichstes nächstes Ziel des 34-Jährigen gilt die englische Premier League. Eine Rückkehr zu Milan ist jedoch ebenso im Gespräch wie ein Gastspiel in der nordamerikanischen Profiliga MLS bei LA Galaxy. Nach seiner Karriere werde "Ibra" bei PSG einen Job im Management des Vereins erhalten, wie der Klub am Freitag bekannt gab.