München (SID) - Robert Lewandowski von Bayern München hat am Samstag im Heimspiel gegen Absteiger Hannover 96 (15.30 Uhr/Sky) die Chance, als sechster Spieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga eine Saison mit 30 oder mehr Treffern zu beenden.

Gelungen ist dies zuletzt Dieter Müller (1. FC Köln) in der Saison 1976/77 mit 34 Treffern. Die beste Bilanz seitdem erreichte Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) in der Saison 2011/12 mit 29 Torerfolgen. - Die Übersicht der Torschützen "30" und "30 plus":

40 Gerd Müller (Bayern München) 1971/72

38 Gerd Müller 1969/70

36 Gerd Müller 1972/73

34 Dieter Müller (1. FC Köln) 1976/77

31 Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) 1965/66 *

30 Uwe Seeler (Hamburger SV) 1963/64 *

30 Gerd Müller 1968/69, 1973/74

30 Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) 1973/74

* Anm.: Bis einschließlich der Saison 1964/65 gab es nur 16 Vereine und damit nur 30 Spieltage, ab der Saison 1965/66 spielte die Bundesliga mit 18 Vereinen/34 Spieltage (Ausnahme: Saison 1991/92 mit 20 Vereinen/38 Spieltagen).