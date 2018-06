Samarra (AFP) Bei Angriffen auf ein Café und einer anschließenden Verfolgungsjagd in der irakischen Stadt Balad nördlich von Bagdad sind am Freitag mindestens 16 Menschen getötet worden. Nach Behördenangaben griffen fünf bis sechs bewaffnete Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Uniformen der Sicherheitskräfte das Café gegen Mitternacht mit Granaten und Feuerwaffen an. Danach seien sie in ein nahe gelegenes ländliches Gebiet geflohen. Vier von ihnen hätten sich in die Luft gesprengt, als ihre Verfolger - Sicherheitskräfte und Einwohner - sich näherten.

