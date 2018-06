Köln (dpa) - Nach der tödlichen Prügelattacke auf einen 17-Jährigen in Bonn hat die Polizei erste Hinweise auf die Täter. Der Jugendliche war am vergangenen Samstag nach einem Konzertbesuch von einer Gruppe junger Männer angegriffen und so schwer verprügelt worden, dass er in der vergangenen Nacht starb. Auch sein 18 Jahre alter Begleiter und eine gleichaltrige Freundin des Jungen wurden attackiert und verletzt. "Wir ermitteln weiter mit Hochdruck", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es gebe Hinweise, Details könne er aber mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.