Berlin (dpa) - Rockmusiker Rea Garvey (43) ist Fan des Eurovision Song Contest (ESC). "Als Ire will ich auch gar nichts dagegen sagen, schließlich haben wir den Wettbewerb am häufigsten gewonnen. Ich habe nur tolle Erinnerungen", sagte Garvey der Deutschen Presse-Agentur.

"Das sind die Olympischen Spiele der Musik in Europa und darüber hinaus. Es ist fast schon eine Weltplattform, weil es nichts Vergleichbares gibt."

Der in Irland geborene Sänger zeigt sich generell aufgeschlossen gegenüber anderen Musikrichtungen: "Wenn ich etwas nicht mag, dann mag ich es nicht. Ich kann aber jede Musik hören. Ich bin ein Kind des Radios, darum bin ich offen für alles."

Der in Deutschland als Frontmann der Band Reamonn ("Supergirl") bekanntgewordene Garvey moderiert am 26. Mai seine eigene Musikshow auf ProSieben. In "Musicshake" treten Künstler wie Joris (26), Silly oder One Republic mit Songs auf, die ihr Leben geprägt haben.

