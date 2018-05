Beirut (AFP) Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah hat am Freitag den Tod ihres Militärkommandeurs in Syrien verkündet. Mustafa Badreddin sei "heute als Märtyrer nach Syrien zurückgekommen", hieß es in einer von dem Fernsehsender Al-Manar verbreiteten Erklärung der Hisbollah. Die Hisbollah und der Iran unterstützen die Führung in Damaskus im syrischen Bürgerkrieg.

